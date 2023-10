Imagem: Divulgação

"Sozinha, sei que posso contar apenas comigo mesmo para resolver os problemas, e isso me faz aprender melhor e mais rápido. No Ártico, o frio e a solidão são duas certezas, então não as temo. Venho me preparando psicologicamente para isso há tempos", diz a brasileira, que, neste aspecto - e em outros mais - herdou as mesmas características do pai.

Inclusive o prazer pela navegação nos polos extremos do planeta.

Imagem: Divulgação

Repetindo o feito do pai

Caso Tamara passe o inverno inteiro dentro de seu barco no mar congelado do Ártico, estará, de certa forma, repetindo uma das façanhas mais extraordinárias de seu pai, só que no lado oposto do planeta.