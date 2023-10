Imagem: Reprodução

Na ilha, passou poucos dias, mas aproveitou para curtir as praias e os bares à beira-mar, como postou em suas redes sociais.

Imagem: Reprodução

Em seguida, partiu rumo à Africa do Sul, onde esperava chegar no final de outubro, mas já com planos de retornar ao Brasil no ano que vem, para participar do BRally, uma espécie de passeio em grupo pela costa brasileira a bordo de barcos à vela, muito popular entre os velejadores estrangeiros que visitam o Brasil com seus barcos.

"Ele me disse que, no ano que vem, viria navegar conosco pela costa brasileira, e, talvez, ainda venha, só que agora terá que ser com outro barco", diz o organizador do BRally, o velejador paulista Silvio Ramos, que já deu uma volta ao mundo com seu veleiro, e hoje ajuda os brasileiros e estrangeiros que querem conhecer a costa brasileira.

Imagem: Reprodução

Silvio havia conversado com o alemão, dias atrás, pelo telefone, assim que ele chegou à Fernando de Noronha, e ficou surpreso com a notícia do naufrágio do seu barco, na manhã de hoje.