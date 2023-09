Submetido a uma exaustiva rotina de treinamentos e apresentações, Flipper - propositalmente batizado com o mesmo nome do então famoso golfinho do seriado de televisão, para iludir as crianças que iam aos milhares nos espetáculos - logo começou a demonstrar sinais de fadiga, apatia e sofrimento.

Imagem: Reprodução Instituto Histórico e Geográfico de Santos

Como, na época, o uso de animais em circos e atividades congêneres ainda era permitido, nada foi feito contra o permanente estresse a que Flipper - então, o único da sua espécie mantido em cativeiro no país - era diariamente submetido.

Salvo por um ambientalista

Até que, um dia, indignado com a forma como aquele golfinho-escravo vinha sendo tratado, o ambientalista Márcio Augelli, então diretor de uma entidade de proteção de botos amazônicos, decidiu entrar na justiça, pedindo a devolução de Flipper ao seu habitat natural: o mar.

Na ocasião, o juiz que julgou o caso não acatou os argumentos do ambientalista, e manteve o golfinho sob a guarda do Oceanarium. Mas, com base em evidências de maus tratos, proibiu os espetáculos. Foi ainda pior para o animal.