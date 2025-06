Antes tarde do que nunca: a recriação da Secretaria de Economia Criativa

Além disso, muitos assuntos estruturantes que afetam a relação da cultura com a economia já foram tratados pelo governo e a ausência de um espaço institucional responsável contribuiu para que decisões tenham sido tomadas sem o olhar cultural. As políticas de crédito já estabelecidas e a própria reforma tributária são exemplos disso.

Entretanto, mesmo com o atraso e com alguns processos difíceis de serem revertidos, é importante louvar a dedicação da ministra Margareth Menezes e de sua equipe, em busca da recriação desse órgão. Não foi fácil lidar com a sabotagem do "fogo amigo cultural" — quando extinguiram a secretaria pela canetada da comissão de transição — nem com a lentidão da máquina pública federal para conseguir fazer a correção necessária.

Outro ponto positivo é que, em meio ao turbilhão que é gerir um órgão tão complexo, capilar e exposto às inúmeras demandas práticas e ideológicas da classe cultural, como o MinC, houve escuta e sensibilidade para reconhecer que o caminho não estava sendo trilhado de forma completa, sem a dimensão da economia criativa na formulação da macropolítica.

Os desafios são enormes e urgentes. A necessidade de construção de propostas para regulamentação das profissões da cultura, uma guinada na política de formação profissionalizante para oferecimento de cursos derivados das profissões da economia criativa e um amplo programa de crédito que agite de forma contundente todo o empreendedorismo cultural brasileiro são alguns dos passos que precisam ser dados com convicção.

Ainda temo — depois de tudo o que já assistirmos — o dirigismo ideológico que nega o setor privado e insiste na narrativa que a cultura, ao contrário de todas as outras áreas, deve ser gerida apenas pelo dinheiro público direto do orçamento. As parcerias público privadas que precisam estar presentes também no ambiente cultural.

Essa turva visão ultrapassada também tem dificuldade em compreender as novas expressões da cultura popular e reconhecer a importância das grandes cidades brasileiras — que concentram o maior potencial da economia criativa. As forças econômicas da criatividade, tanto do mercado cultural, como da cultura efervescente nas periferias das grandes cidades são estratégicas e não podem ser ignoradas.