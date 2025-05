Sérios problemas da Virada Cultural 'desaparecem' na cobertura do evento

Outro ponto que passa batido é o orçamento do evento. Conforme divulgado, são R$ 54 milhões investidos na Virada desse ano, podendo atingir R$ 59 milhões com suplementações orçamentárias. Segundo números oficiais, esse valor está concentrado na viabilização de 21 palcos e nas atrações que se apresentarão neles.

Acho muito importante que exista todo esse recurso disponível para essa atividade cultural tão tradicional, mas não consigo entender por que temos tão poucos palcos, em comparação com edição anteriores, e ao mesmo tempo um orçamento tão maior.

Em 2019, por exemplo, com 250 pontos de atividades espalhados e 1.200 atrações, o orçamento do evento foi inferior a R$ 20 milhões. Onde estão as matérias que destrincham esse assunto?

Mais um aspecto que mereceria atenção é a divulgação da programação acontecendo a apenas uma semana do evento. É muito pouco tempo, uma barbaridade. Mesmo com toda mídia comprada e conteúdos pagos em TVs, rádios, jornais, revistas e influenciadores, não existe nenhum festival no mundo que pratique esse tipo de comunicação.

É uma irresponsabilidade gastar todo esse orçamento, com tão pouco tempo de divulgação e assimilação da programação por parte da população.

No passado, todas as instituições culturais de São Paulo já se envolveram na Virada. Sesc, Sesi, Masp, IMS, Itaú Cultural, Centro Cultural da Fiesp, entre outras, faziam programações especiais e muitas delas ficavam 24 horas oferecendo seus conteúdos. Até a Avenida Paulista já fechou para carros e abriu para a população em plena madrugada.