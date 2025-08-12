Como preparar seu cachorro para a chegada de um bebê? Veterinária responde

Preparar o cachorro meses antes do nascimento do bebê evita ciúmes, ansiedade e comportamentos indesejados.
Ajustar horários de alimentação e passeios com antecedência ajuda na adaptação à nova rotina.
Ensinar comandos básicos como ?solta? e ?não pula? previne riscos e acidentes.
Familiarizar o pet com cheiros e objetos do bebê antes da chegada facilita a aceitação.
Ao voltar do hospital, cumprimentar o animal antes de apresentar o bebê e permitir aproximação gradual.
Manter o pet inserido na rotina familiar evita que ele se sinta excluído.
Levar o cachorro junto em momentos ao ar livre com o bebê reforça o vínculo.
Purple Collar Pet Photography/Getty Images
Com gatos, manter vacinação e vermifugação em dia e evitar acesso à rua garante segurança.
Usar paciência e evitar punições previne associações negativas com o bebê.
