Como preparar seu cachorro para a chegada de um bebê? Veterinária responde

Preparar o cachorro meses antes do nascimento do bebê evita ciúmes, ansiedade e comportamentos indesejados.

Ajustar horários de alimentação e passeios com antecedência ajuda na adaptação à nova rotina.

Ensinar comandos básicos como ?solta? e ?não pula? previne riscos e acidentes.

Familiarizar o pet com cheiros e objetos do bebê antes da chegada facilita a aceitação.

Ao voltar do hospital, cumprimentar o animal antes de apresentar o bebê e permitir aproximação gradual.

Manter o pet inserido na rotina familiar evita que ele se sinta excluído.

Levar o cachorro junto em momentos ao ar livre com o bebê reforça o vínculo.

Com gatos, manter vacinação e vermifugação em dia e evitar acesso à rua garante segurança.

Usar paciência e evitar punições previne associações negativas com o bebê.

Publicado em 12 de agosto de 2025.

