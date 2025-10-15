Veja receita de petisco que viralizou e leva só batata e queijo

A receita de cheese smashed potatoes é ideal para quando bate vontade de um petisco rápido e saboroso.

Getty Images/iStockphoto

Basta ter batatas e queijo na geladeira para preparar o prato que viralizou nas redes sociais.

iStock

Caio 'Brogui' Novaes apresentou a versão da receita no programa Viralizou, Testei.

Nossa/UOL

O preparo pode ser simples, só com queijo e batata, ou incluir temperos como sal, orégano e páprica.

Getty Images

São usadas quatro batatas pequenas, queijo parmesão e muçarela ralados.

Getty Images

As batatas são cozidas, cortadas em cruz e amassadas sobre uma ?cama? de queijo parmesão.

Divulgação

Depois de temperadas, recebem muçarela por cima e vão ao forno a 200 °C por 15 minutos.

iStock

O resultado é um petisco crocante por fora e cremoso por dentro, com muito queijo derretido.

Nossa/UOL

Para acompanhar, o molho é feito com maionese e alho em pó, simples e rápido de preparar.

Getty Images/iStockphoto

Getty Images
Publicado em 15 de outubro de 2025.

