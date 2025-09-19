Bolo de fubá delicioso e fofinho: essa receita é fácil e leva menos de uma hora

Bolo de fubá é uma daquelas receitas que, automaticamente, remetem a café fresquinho e casa da vovó, não é mesmo? E saiba que é possível preparar o quitute delicioso em menos de uma hora.
E o melhor: esta é uma receita que não requer prática, tampouco habilidade. Basta seguir o passo a passo e se deliciar!
Ingredientes: 1 e 1/2 copo (de 250 ml) de açúcar; 1 copo (de 250 ml) de farinha de trigo.
1 copo (de 250 ml) de óleo; 1 copo (de 250 ml) de leite.
1 e 1/2 copo (de 250 ml) de fubá; 1 colher de sopa de fermento químico em pó; 3 ovos.
Modo de preparo: Pré-aqueça o forno a 180°C.
No liquidificador bata os ovos, o leite, o óleo e o açúcar por 2 minutos.
Em um refratário grande misture a farinha, o fubá e o fermento.
Junte os líquidos aos secos e misture bem. Despeje em uma forma já untada e enfarinhada.
Simon McGill/Getty Images
Leve ao forno por cerca de 40 minutos e está pronto para comer!
