Truque fácil dá fim à sujeira no rejunte do banheiro e da cozinha; aprenda

O rejunte acumula sujeira com o tempo, deixando o ambiente com aspecto ruim e difícil de limpar.
Quanto mais demora a limpeza, mais a sujeira impregna, exigindo produtos caros e até nocivos.
É recomendado fazer uma limpeza pesada ao menos uma vez por mês para recuperar o aspecto limpo.
Vinagre branco e bicarbonato de sódio são opções caseiras eficazes para rejuntes levemente sujos.
Para rejuntes muito encardidos, a mistura de água, limão e bicarbonato ajuda a remover manchas.
joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto
Nunca misture produtos sem orientação, pois reações químicas podem ser perigosas; use luvas e máscara.
Antes de aplicar no piso todo, teste a mistura em uma área pequena e pouco visível para evitar manchas.
Produtos ácidos, sabão em pó, soda cáustica, ceras e escovas agressivas nunca devem ser usados.
