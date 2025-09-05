Truque fácil dá fim à sujeira no rejunte do banheiro e da cozinha; aprenda

O rejunte acumula sujeira com o tempo, deixando o ambiente com aspecto ruim e difícil de limpar.

Quanto mais demora a limpeza, mais a sujeira impregna, exigindo produtos caros e até nocivos.

É recomendado fazer uma limpeza pesada ao menos uma vez por mês para recuperar o aspecto limpo.

Vinagre branco e bicarbonato de sódio são opções caseiras eficazes para rejuntes levemente sujos.

Para rejuntes muito encardidos, a mistura de água, limão e bicarbonato ajuda a remover manchas.

Nunca misture produtos sem orientação, pois reações químicas podem ser perigosas; use luvas e máscara.

Antes de aplicar no piso todo, teste a mistura em uma área pequena e pouco visível para evitar manchas.

Produtos ácidos, sabão em pó, soda cáustica, ceras e escovas agressivas nunca devem ser usados.

Publicado em 05 de setembro de 2025.

