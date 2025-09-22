Receita de trufa low-carb prova que doce pode ser gostoso e saudável

Por Nossa

Betto Auge é apaixonado por cozinha desde criança e se define como "aquele gordinho que adora comer".

Ele questionava o que define um alimento saudável e se seria preciso abrir mão do prazer de comer.

Concluiu que é possível ter alimentação saudável sem abrir mão de receitas gostosas e fáceis.

Betto aprendeu tudo sozinho, mostrando que qualquer pessoa pode cozinhar mesmo sem experiência.

Começou mudando os hábitos alimentares da família, incluindo doces e receitas saborosas.

Defende uma alimentação equilibrada sem radicalismo, dietas restritivas ou sofrimento.

Compartilha suas descobertas pelo YouTube, Instagram e projeto Comida Bonita.

Sua receita de trufas é rápida, com apenas quatro ingredientes e dois passos, pronta em menos de 10 minutos.

Publicado em 22 de setembro de 2025.

