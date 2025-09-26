Torta ultrafácil de liquidificador para fazer em minutos

Por Nossa

Final de semana parece que pede uma torta de liquidificador, não é mesmo? Veja uma receita ultrafácil a seguir e delicie-se!

Getty Images/iStockphoto

Ingredientes

Getty Images/iStockphoto

Para a massa: 2 xícara(s) de chá farinha de trigo; 1 xícara(s) de chá farinha de aveia; 2 xícara(s) de chá leite semidesnatado; 1 colher(es) de sopa fermento; 1 xícara(s) de chá azeite; 3 ovos.

Luna Garcia/Estúdio Gastronômico

Para o recheio: Carne moída refogada com sal e pimenta; Pimentões verde e amarelo; 2 ovos cozidos, picados; Escarola cozida; Tomate; Alho; Cebola.

iStock

Modo de preparo

Luna Garcia - Estúdio Gastronômico

Unte uma forma mediana com azeite ou manteiga e pré-aqueça o forno a 180°C.

Getty Images/iStockphoto

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes da massa e despeje a metade na forma.

Getty Images

Coloque o recheio e complete com o restante de massa que ficou no liquidificador. Leve ao forno médio por aproximadamente 40 minutos.

Getty Images/iStockphoto

Para essa e mais receitas, acesse Nossa.

Getty Images/iStockphoto
Veja aqui
Publicado em 26 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também