Torta ultrafácil de liquidificador para fazer em minutos

Final de semana parece que pede uma torta de liquidificador, não é mesmo? Veja uma receita ultrafácil a seguir e delicie-se!
Para a massa: 2 xícara(s) de chá farinha de trigo; 1 xícara(s) de chá farinha de aveia; 2 xícara(s) de chá leite semidesnatado; 1 colher(es) de sopa fermento; 1 xícara(s) de chá azeite; 3 ovos.
Luna Garcia/Estúdio Gastronômico
Para o recheio: Carne moída refogada com sal e pimenta; Pimentões verde e amarelo; 2 ovos cozidos, picados; Escarola cozida; Tomate; Alho; Cebola.
Unte uma forma mediana com azeite ou manteiga e pré-aqueça o forno a 180°C.
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes da massa e despeje a metade na forma.
Coloque o recheio e complete com o restante de massa que ficou no liquidificador. Leve ao forno médio por aproximadamente 40 minutos.
