Receita de torta de banana prática que leva poucos ingredientes

Juliana Geraldeli, a Jucenha, encontrou o caderninho de receitas da bisavó e se encantou com uma torta de banana prática.
A receita usa uma base única, misturando açúcar, manteiga, essência de baunilha, farinha, ovo e fermento em uma tigela só.
As rodelas de banana vão por cima da massa, depois de polvilhar açúcar e canela, e a torta assa por 25 minutos.
A bisavó Esther recomendava adicionar um pouco de leite se a massa ficasse densa, mas Juliana não precisou do truque.
Cozinhar era uma forma de reunir a família; Juliana quis testar as receitas para reviver memórias afetivas e se conectar com a bisavó.
As receitas ganharam Instagram e TikTok, onde Juliana compartilha quitutes afetivos e virais, como bolo de aveia que chegou à Ana Maria Braga.
Juliana aprendeu a cozinhar também online, ao morar sozinha e se conectar com os ingredientes e a cozinha.
Experiências profissionais com chefs e start-ups ajudaram a unir comunicação e gastronomia, inspirando seu trabalho diário.
Uma viagem isolada a Ilhabela foi decisiva: cozinhar com o que tinha à mão transformou sua relação com a comida, e hoje soma mais de 340 mil seguidores no TikTok.
