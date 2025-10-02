Receita de 'macarrão da preguiça' fica pronta em 15 minutos e é fácil de reproduzir

A preguiça de cozinhar faz muita gente recorrer a fast-food, como miojo.
Marina Monaco ensina como preparar um macarrão rápido, saboroso e com jeito de caseiro.
Enquanto a massa cozinha, é possível picar ervas frescas e preparar raspas de limão para o prato.
Na frigideira, atum é refogado com azeite e limão, depois recebe a massa e um pouco da água do cozimento.
O amido da massa se mistura com o azeite, criando um molho natural e cremoso.
Para finalizar, acrescentam-se as ervas, temperos e, se desejar, pimenta calabresa.
Comer deve ser prazeroso: experimentar novos ingredientes, variar preparos e temperos faz toda a diferença.
Marina descobriu a paixão pela cozinha aos 25 anos, após uma cirurgia bariátrica, e aprendeu a preparar receitas do zero.
Desde a pandemia, ela compartilha receitas fáceis e criativas no Instagram, conquistando milhares de seguidores.
