Receita de 'macarrão da preguiça' fica pronta em 15 minutos e é fácil de reproduzir

Por Nossa

A preguiça de cozinhar faz muita gente recorrer a fast-food, como miojo.

Getty Images

Marina Monaco ensina como preparar um macarrão rápido, saboroso e com jeito de caseiro.

Marina Monaco

Enquanto a massa cozinha, é possível picar ervas frescas e preparar raspas de limão para o prato.

Getty Images/iStockphoto

Na frigideira, atum é refogado com azeite e limão, depois recebe a massa e um pouco da água do cozimento.

iStock

O amido da massa se mistura com o azeite, criando um molho natural e cremoso.

iStock

Para finalizar, acrescentam-se as ervas, temperos e, se desejar, pimenta calabresa.

iStock

Comer deve ser prazeroso: experimentar novos ingredientes, variar preparos e temperos faz toda a diferença.

Getty Images

Marina descobriu a paixão pela cozinha aos 25 anos, após uma cirurgia bariátrica, e aprendeu a preparar receitas do zero.

Marina Monaco

Desde a pandemia, ela compartilha receitas fáceis e criativas no Instagram, conquistando milhares de seguidores.

Getty Images

Para saber mais, acesse Nossa.

Marina Monaco
Veja aqui
Publicado em 02 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também