Suculenta Jade é de fácil cultivo e embeleza ambientes internos e externos

A Jade (Crassula ovata) é uma suculenta de folhas grossas e brilhantes que pode crescer como uma mini árvore, sendo conhecida também como ?árvore da felicidade?.

Quando bem cuidada, produz pequenas flores brancas com pontas rosadas, tornando-se um destaque na decoração.

É uma planta de fácil cultivo e exige poucos cuidados, ideal para quem busca praticidade.

Deve ser regada com moderação, pois o excesso de água apodrece as raízes e amarela as folhas.

Adubar uma vez por mês com adubo orgânico mantém a Jade saudável e com crescimento equilibrado.

Gosta de muita luz e sol direto, podendo ficar em qualquer ambiente bem iluminado sem risco de queimar as folhas.

Deve ser mantida longe de crianças e animais, pois é uma planta tóxica.

Valoriza a decoração, podendo ser usada tanto em áreas externas quanto internas, em vasos ou diretamente na terra.

Adapta-se a vasos de diferentes materiais; para saber a hora da rega, basta verificar se o solo está seco também no interior.

Publicado em 06 de outubro de 2025.

