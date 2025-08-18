Gato está arranhando os móveis? Este pode ser o real problema que você ainda não sabia

Por Nossa

Arranhar móveis pode indicar estresse em gatos, segundo estudo na Frontiers in Veterinary Science.

iStock

Pesquisa com mais de 1.200 tutores na França relacionou o hábito ao bem-estar emocional.

Getty Images/iStockphoto

Fatores como falta de rotina, convívio com crianças e brincadeiras inadequadas aumentam o comportamento.

Getty Images

Atividade noturna intensa e personalidade do gato também influenciam o ato de arranhar.

Getty Images/iStockphoto

Arranhador é eficaz, mas deve ser colocado perto de áreas de descanso ou passagem do pet.

Getty Images/iStockphoto

Enriquecer o ambiente com prateleiras, esconderijos e locais altos ajuda a reduzir estresse.

Getty Images/iStockphoto

Brincadeiras devem ser curtas, divertidas e previsíveis, simulando a caça para evitar ansiedade.

Getty Images/iStockphoto

Personalidade do gato e presença de crianças em casa exigem atenção extra para prevenir comportamentos destrutivos.

iStock

Para saber mais, acesse Nossa.

Getty Images/iStockphoto
Veja aqui
Publicado em 18 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também