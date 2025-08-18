Gato está arranhando os móveis? Este pode ser o real problema que você ainda não sabia

Arranhar móveis pode indicar estresse em gatos, segundo estudo na Frontiers in Veterinary Science.
Pesquisa com mais de 1.200 tutores na França relacionou o hábito ao bem-estar emocional.
Fatores como falta de rotina, convívio com crianças e brincadeiras inadequadas aumentam o comportamento.
Atividade noturna intensa e personalidade do gato também influenciam o ato de arranhar.
Arranhador é eficaz, mas deve ser colocado perto de áreas de descanso ou passagem do pet.
Enriquecer o ambiente com prateleiras, esconderijos e locais altos ajuda a reduzir estresse.
Brincadeiras devem ser curtas, divertidas e previsíveis, simulando a caça para evitar ansiedade.
Personalidade do gato e presença de crianças em casa exigem atenção extra para prevenir comportamentos destrutivos.
