Seu gato dorme em cima de você? Saiba o que isso realmente significa

Dormir sobre o tutor é sinal de confiança e vínculo.
Felinos só demonstram esse gesto com quem consideram território seguro.
O hábito vem do instinto de dormir junto à mãe e aos irmãos por proteção.
Mudanças nesse padrão podem indicar estresse, dor ou doença.
Novos animais, pessoas ou alterações na rotina também afetam o comportamento.
Buscar dormir sobre o tutor pode ser necessidade de calor ou segurança.
O corpo humano oferece aconchego e calor nos dias frios.
O contato reduz estresse, solidão e melhora o sono com o ronronar.
