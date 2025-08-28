Seu gato dorme em cima de você? Saiba o que isso realmente significa

Dormir sobre o tutor é sinal de confiança e vínculo.

Felinos só demonstram esse gesto com quem consideram território seguro.

O hábito vem do instinto de dormir junto à mãe e aos irmãos por proteção.

Mudanças nesse padrão podem indicar estresse, dor ou doença.

Novos animais, pessoas ou alterações na rotina também afetam o comportamento.

Buscar dormir sobre o tutor pode ser necessidade de calor ou segurança.

O corpo humano oferece aconchego e calor nos dias frios.

O contato reduz estresse, solidão e melhora o sono com o ronronar.

Publicado em 28 de agosto de 2025.

