Esta é a raça de cachorro mais carinhosa que existe no planeta

Por Nossa

Estudo da Universidade de Helsinki analisou mais de 11 mil cães de cerca de 300 raças.

iStock

Objetivo foi entender personalidade canina e formas de demonstrar afeto.

Reprodução

A pesquisa foi publicada em 2023 na revista científica iScience.

iStock

O bichón maltês se destacou como a raça mais afetuosa e apegada aos tutores.

Arquivo pessoal

Esse comportamento está ligado ao temperamento e também ao porte pequeno da raça.

Arquivo pessoal

A insegurança natural dos bichóns os leva a buscar proximidade como conforto e proteção.

Arquivo pessoal

Raças de porte grande, em contraste, são mais autônomas e menos dependentes dos donos.

iStock

O bichón maltês pode desenvolver ansiedade de separação se ficar muito tempo sozinho.

Arquivo pessoal

Conhecer o perfil emocional da raça ajuda tutores a garantir bem-estar e equilíbrio na relação.

iStock

Para saber mais, acesse Nossa.

Arquivo pessoal
Veja aqui
Publicado em 05 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também