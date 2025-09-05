Esta é a raça de cachorro mais carinhosa que existe no planeta

Estudo da Universidade de Helsinki analisou mais de 11 mil cães de cerca de 300 raças.
Objetivo foi entender personalidade canina e formas de demonstrar afeto.
A pesquisa foi publicada em 2023 na revista científica iScience.
O bichón maltês se destacou como a raça mais afetuosa e apegada aos tutores.
Esse comportamento está ligado ao temperamento e também ao porte pequeno da raça.
A insegurança natural dos bichóns os leva a buscar proximidade como conforto e proteção.
Raças de porte grande, em contraste, são mais autônomas e menos dependentes dos donos.
O bichón maltês pode desenvolver ansiedade de separação se ficar muito tempo sozinho.
Conhecer o perfil emocional da raça ajuda tutores a garantir bem-estar e equilíbrio na relação.
Para saber mais, acesse Nossa.