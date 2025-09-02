Gripe canina: sintomas, riscos e prevenção para manter seu cão saudável

Cães também podem ter gripe, uma infecção respiratória causada por vírus e bactérias que afeta traqueia e brônquios.
O contágio ocorre principalmente por tosse, espirros e contato com superfícies contaminadas.
Getty Images/iStockphoto/damedeeso
Roupas e mãos de pessoas que tocaram pets doentes podem transmitir o vírus.
Ambientes com grande circulação de cães, como feiras e creches, aumentam o risco de propagação.
Sintomas incluem tosse seca, espirros, coriza, olhos lacrimejantes, febre alta, letargia e perda de apetite.
O diagnóstico e tratamento devem ser feitos por um médico veterinário.
Sem cuidado, a gripe pode evoluir para pneumonia, exigindo atenção intensiva ou internação.
A prevenção mais eficaz é a vacinação contra vírus e bactérias causadores da gripe canina.
Manter higiene de comedouros, brinquedos e camas e evitar contato com animais doentes reduz riscos de contágio.
