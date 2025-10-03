Receita fácil de salada para churrasco combina bem com carnes temperadas

Carnes muito temperadas pedem acompanhamentos suaves, ácidos e frescos.
Bruno Salomão ensina salada de pepino como acompanhamento para churrasquinho grego.
Receita leva pepino, tomate-cereja, cebola-roxa, alface e hortelã.
Molho é feito com alho assado, iogurte natural, tahine, suco e raspas de limão.
Alho deve ser assado no forno por 40 minutos até ficar macio.
Pepino é cortado em cubos sem sementes; tomate ao meio; cebola em meia-lua.
Cebola deve ficar em água com gelo para suavizar acidez.
Alface e hortelã são fatiados fininho e adicionados à mistura.
Finalize juntando tudo na tigela, ajustando sal e polvilhando gergelim.
