Receita fácil de salada para churrasco combina bem com carnes temperadas

Carnes muito temperadas pedem acompanhamentos suaves, ácidos e frescos.

Bruno Salomão ensina salada de pepino como acompanhamento para churrasquinho grego.

Receita leva pepino, tomate-cereja, cebola-roxa, alface e hortelã.

Molho é feito com alho assado, iogurte natural, tahine, suco e raspas de limão.

Alho deve ser assado no forno por 40 minutos até ficar macio.

Pepino é cortado em cubos sem sementes; tomate ao meio; cebola em meia-lua.

Cebola deve ficar em água com gelo para suavizar acidez.

Alface e hortelã são fatiados fininho e adicionados à mistura.

Finalize juntando tudo na tigela, ajustando sal e polvilhando gergelim.

Publicado em 03 de outubro de 2025.

