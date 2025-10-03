Receita de salada de quinoa com nozes fácil de reproduzir e saudável para inovar

Receita de quinoa é chamada de 'maravilinda' e opção para substituir folhas na salada.

Mariana Pekin/UOL

Grão nativo dos Andes agrada quem busca alimentação saudável ou não gosta de saladas tradicionais.

Mariana Pekin/UOL

Preparo é simples, não precisa hidratar antes; basta cozinhar direto na panela.

Divulgação

Cozinhe em caldo de legumes por 10 minutos após a fervura para mais sabor.

Getty Images/iStockphoto

Complementos sugeridos: pepino, tomate-cereja, pimentão e cebola-roxa.

Mariana Pekin/UOL

Ingredientes extras opcionais: damasco, uva-passa, nozes e manjericão.

Getty Images/iStockphoto

Tempero fácil com azeite, vinagre, sal e pimenta-do-reino.

Getty Images

Após cozinhar, deixe a quinoa esfriar e misture com os vegetais picados.

Getty images

Finalize temperando na tigela e sirva a salada colorida de quinoa.

Mariana Pekin/UOL

iStock
Publicado em 03 de outubro de 2025.

