Receita de salada de quinoa com nozes gostosa e saudável para inovar

Bruno Salomão define sua receita de quinoa como 'maravilinda' e 'a salada que vai mudar a sua vida'.

A quinoa, típica dos Andes, substitui bem folhas como alface e conquista até quem não gosta de saladas.

O grão é prático e não precisa ser hidratado antes do cozimento.

Basta cozinhar por 10 minutos após a fervura, usando caldo de legumes em vez de água para dar mais sabor.

A receita leva pepino, tomate-cereja, pimentão e cebola-roxa, criando uma combinação leve e colorida.

Dá para enriquecer o prato com damasco, uva-passa, nozes e manjericão.

O tempero é simples: sal, azeite, vinagre e pimenta-do-reino.

Depois de cozinhar e esfriar a quinoa, é só misturar com os ingredientes picados e ajustar o tempero.

A receita foi apresentada no programa 'Vai Ter Churras', que ensina pratos criativos e fáceis de preparar.

Publicado em 07 de outubro de 2025.

