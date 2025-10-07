Receita de salada de quinoa com nozes gostosa e saudável para inovar

Bruno Salomão define sua receita de quinoa como 'maravilinda' e 'a salada que vai mudar a sua vida'.
A quinoa, típica dos Andes, substitui bem folhas como alface e conquista até quem não gosta de saladas.
O grão é prático e não precisa ser hidratado antes do cozimento.
Basta cozinhar por 10 minutos após a fervura, usando caldo de legumes em vez de água para dar mais sabor.
A receita leva pepino, tomate-cereja, pimentão e cebola-roxa, criando uma combinação leve e colorida.
Dá para enriquecer o prato com damasco, uva-passa, nozes e manjericão.
O tempero é simples: sal, azeite, vinagre e pimenta-do-reino.
Depois de cozinhar e esfriar a quinoa, é só misturar com os ingredientes picados e ajustar o tempero.
A receita foi apresentada no programa 'Vai Ter Churras', que ensina pratos criativos e fáceis de preparar.
Para saber mais, acesse Nossa.