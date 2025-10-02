Receita de salada de macarrão tem truque fácil para ficar perfeita

A salada de macarrão é refrescante e perfeita como acompanhamento ou prato principal nos dias quentes.
Combinações variadas tornam a receita versátil e saborosa.
Lauri Patterson/Getty Images
No "Vai Ter Churras", Bruno Salomão sugere tomate, salsão e cenoura com maionese especial e toque apimentado.
A salada é ideal para acompanhar um bom churrasco.
O segredo está no preparo do macarrão: diferente do al dente, deve ficar bem molinho.
Bruno recomenda cozinhar a massa dois minutos além do indicado na embalagem para obter a textura perfeita.
Lauri Patterson/Getty Images
Para conferir o passo a passo da receita, acesse Nossa.