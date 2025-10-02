Receita de salada de macarrão tem truque fácil para ficar perfeita

Por VivaBem

A salada de macarrão é refrescante e perfeita como acompanhamento ou prato principal nos dias quentes.

Getty Images/iStockphoto

Combinações variadas tornam a receita versátil e saborosa.

Lauri Patterson/Getty Images

No "Vai Ter Churras", Bruno Salomão sugere tomate, salsão e cenoura com maionese especial e toque apimentado.

Lara Natacci

A salada é ideal para acompanhar um bom churrasco.

Getty Images/iStockphoto

O segredo está no preparo do macarrão: diferente do al dente, deve ficar bem molinho.

Mariana Pekin/UOL

Bruno recomenda cozinhar a massa dois minutos além do indicado na embalagem para obter a textura perfeita.

Lauri Patterson/Getty Images

Para conferir o passo a passo da receita, acesse Nossa.

Divulgação
Publicado em 02 de outubro de 2025.

