Sal de vinho é tempero fácil de fazer e dá toque especial a carnes; aprenda

Um bom churrasco começa com o tempero certo, e o sal é o ingrediente mais simples e certeiro.

O sal de vinho é uma forma fácil de dar sabor extra às carnes, podendo ser usado antes ou depois da grelha.

No "Vai Ter Churras", Bruno Salomão ensina como usar o sal de vinho na maminha e na fraldinha.

Para a receita, os ingredientes são vinho seco, alho ralado, tomilho, alecrim, pimenta calabresa, pimenta-do-reino e sal fino.

O vinho com temperos é reduzido em fogo médio-baixo até quase virar caramelo.

Depois, adiciona-se o sal fino em fogo levemente mais alto, até secar e formar o sal aromatizado.

Quanto mais concentrado o sal, melhor para finalizar carnes, frango e até saladas.

Quanto menos concentrado, ideal para temperar antes do cozimento, como na maminha.

O sal de vinho é versátil, fácil de fazer e transforma o sabor de qualquer churrasco.

Publicado em 02 de outubro de 2025.

