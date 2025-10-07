Rio fervente na Amazônia atinge mais de 90ºC e cozinha animais vivos

Por Nossa

No Peru, o rio Shanay-timpishka, conhecido como 'fervido pelo calor do sol', pode atingir quase 100 °C, sendo capaz de cozinhar animais vivos.

Jody Amiet - 12.out.2017/AFP

O aquecimento não vem do sol, mas de falhas geológicas por onde a água subterrânea quente emerge das profundezas da Terra.

Vitek Jirinec

O geocientista Andrés Ruzo mediu temperaturas próximas ao ponto de ebulição e afirma que o simples toque causa queimaduras graves.

SAUL LOEB/AFP

Animais que caem no rio morrem rapidamente, já que o calor extremo cozinha os tecidos antes que consigam escapar.

Riley Fortier

Pesquisas de 2024 instalaram 13 sensores ao longo do rio, registrando temperaturas do ar que variaram entre 24 °C e 45 °C.

Daniel Ribeiro/UOL

O estudo mostrou que, quanto mais quente a área, menor a diversidade de plantas e maior a presença de espécies resistentes ao calor.

Mauro Pimentel - 07.jun.2022/AFP

A vegetação próxima ao rio apresenta sinais de estresse térmico e ressecamento, mesmo em um ambiente úmido.

Caio Guatelli/UOL

Cientistas usam o fenômeno como modelo natural para entender os efeitos do aquecimento global sobre a floresta amazônica.

iStock

Considerado sagrado por comunidades locais, o Shanay-timpishka simboliza a importância de preservar a Amazônia para evitar impactos climáticos globais.

Jody Amiet - 12.out.2017/AFP

Para saber mais, acesse Nossa.

Riley Fortier
Veja aqui
Publicado em 07 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também