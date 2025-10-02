Receita de requeijão cremoso caseiro econômico fácil de fazer

Muitos produtos prontos, como o requeijão, podem ser facilmente preparados em casa.

A receita caseira dispensa conservantes e tem sabor superior à versão industrial.

Fazer em casa rende bastante e ajuda a economizar.

O ingrediente principal é o leite integral tipo A; leite fresco da fazenda é ainda melhor.

Leve 1 litro de leite ao fogo baixo até ferver e adicione 4 colheres de vinagre ou limão para talhar.

O leite vai separar em soro amarelado e coalhada branca; coe usando pano de prato ou coador.

Aperte levemente a coalhada para retirar excesso de líquido, mantendo um pouco de umidade para cremosidade.

Bata no liquidificador ou mixer com manteiga, pitada de sal e 50 ml de leite até ficar liso e sedoso.

Armazene em pote hermético na geladeira e consuma em até 7 dias.

Publicado em 02 de outubro de 2025.

