Receita de requeijão cremoso caseiro econômico fácil de fazer

Muitos produtos prontos, como o requeijão, podem ser facilmente preparados em casa.
A receita caseira dispensa conservantes e tem sabor superior à versão industrial.
Fazer em casa rende bastante e ajuda a economizar.
LauriPatterson/Getty Images/iStockphoto
O ingrediente principal é o leite integral tipo A; leite fresco da fazenda é ainda melhor.
Leve 1 litro de leite ao fogo baixo até ferver e adicione 4 colheres de vinagre ou limão para talhar.
joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto
O leite vai separar em soro amarelado e coalhada branca; coe usando pano de prato ou coador.
Aperte levemente a coalhada para retirar excesso de líquido, mantendo um pouco de umidade para cremosidade.
Bata no liquidificador ou mixer com manteiga, pitada de sal e 50 ml de leite até ficar liso e sedoso.
Armazene em pote hermético na geladeira e consuma em até 7 dias.
Para essa e mais receitas, acesse Nossa.