Receita fácil do pão australiano do Outback

1 e Ingredientes: 1/2 xícara(s) de chá de farinha de trigo; 1 xícara(s) de chá de farinha de trigo integral; 1 xícara(s) de chá de farinha de centeio.
1 colher(es) de sopa de cacau em pó; 3 colher(es) de sopa de açúcar mascavo; 2 e 1/2 colher(es) de sopa de manteiga.
1/4 xícara(s) de chá de melado de cana ou mel; 1 colher(es) de sopa de fermento biológico seco; 1 xícara(s) de chá de água morna.
1 colher(es) de chá de sal e fubá para polvilhar.
Modo de preparo: Em uma tigela, coloque as três farinhas, o cacau em pó, o açúcar mascavo e o fermento biológico e misture bem.
Acrescente a água morna e mexa novamente. Coloque o melado de cana ou mel, a manteiga e o sal e misture mais um pouco. Transfira para uma bancada polvilhada com farinha de trigo.
Sove por 15 minutos. A massa não pode ficar seca, então não coloque muita farinha de trigo na bancada. Transfira para a tigela e cubra com um pano. Deixe crescer por 40 minutos.
Transfira para a bancada e divida em 3 pedaços iguais. Estique a massa, dobre e modele três pães. Polvilhe fubá em uma assadeira. Acomode os pães deixando um espaço entre um e outro. Polvilhe fubá em cima.
Cubra com um pano e deixe descansar novamente por mais 40 minutos. Leve ao forno, preaquecido, a 200 °C por cerca de 35 minutos.
