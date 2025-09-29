Receita de uma panela só, cortadinho de quiabo é prato fácil de fazer

Por Nossa

Fabiana Cleise, 39 anos, cria receitas de cabeça e comanda o perfil Lar da Cleise no Instagram.

Ex-analista de sistemas, deixou a carreira após o nascimento dos gêmeos e passou a se dedicar à família.

Criou o perfil em 2016 para compartilhar rotina e preencher o vazio deixado pela mudança profissional.

Cozinhar é sua maior paixão, mas também dá dicas de organização, orçamento e cuidados da casa.

Antes do Instagram, fez bolos decorados, mas não conseguiu conciliar com a vida de mãe de cinco.

Hoje posta receitas simples, com humor e autenticidade, conquistando cada vez mais seguidores.

Suas receitas de sucesso incluem o pão de assadeira e pratos afetivos como o cortadinho de quiabo.

Valoriza comidas com memória afetiva e a boa apresentação, acreditando que 'comemos com os olhos'

O cortadinho de quiabo é tradição de família, feito com charque, mas pode ser adaptado com camarão seco.

Publicado em 29 de setembro de 2025.

