Receita de uma panela só, cortadinho de quiabo é prato fácil de fazer

Fabiana Cleise, 39 anos, cria receitas de cabeça e comanda o perfil Lar da Cleise no Instagram.
Ex-analista de sistemas, deixou a carreira após o nascimento dos gêmeos e passou a se dedicar à família.
Criou o perfil em 2016 para compartilhar rotina e preencher o vazio deixado pela mudança profissional.
Cozinhar é sua maior paixão, mas também dá dicas de organização, orçamento e cuidados da casa.
Antes do Instagram, fez bolos decorados, mas não conseguiu conciliar com a vida de mãe de cinco.
Hoje posta receitas simples, com humor e autenticidade, conquistando cada vez mais seguidores.
Suas receitas de sucesso incluem o pão de assadeira e pratos afetivos como o cortadinho de quiabo.
Valoriza comidas com memória afetiva e a boa apresentação, acreditando que 'comemos com os olhos'
O cortadinho de quiabo é tradição de família, feito com charque, mas pode ser adaptado com camarão seco.
