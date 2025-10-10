Receita de cortadinho de quiabo fácil de fazer

Fabiana Cleise, de 39 anos, é do tipo que cozinha de cabeça, sem medidas, e tudo dá certo.
Criou o perfil Lar da Cleise no Instagram em 2016, após deixar a carreira de analista de sistemas para cuidar dos cinco filhos.
Compartilha a rotina de casa e dicas de organização, orçamento e manutenção, mas a cozinha é sua paixão.
Reprodução/Instagram @lardacleise
Antes do perfil, tentou trabalhar com bolos decorados, mas não conseguiu conciliar com a rotina de mãe.
No Instagram, apostou em receitas simples e práticas, conquistando seguidores e sucesso.
Acredita que sua autenticidade e senso de humor ajudaram a atrair público fiel.
Tem pratos pedidos com frequência, como pão de assadeira, além de receitas de família, como o cortadinho de quiabo.
Valoriza comidas com memória afetiva, que remetem à casa de mãe e avó, sempre caprichando na apresentação.
O cortadinho de quiabo com charque, herdado da mãe, pode ser adaptado com camarão seco, lembrando o caruru.
Para saber mais e conferir a receita do cortadinho de quiabo, acesse Nossa.