Receita de cortadinho de quiabo fácil de fazer

Por Nossa

Fabiana Cleise, de 39 anos, é do tipo que cozinha de cabeça, sem medidas, e tudo dá certo.

Criou o perfil Lar da Cleise no Instagram em 2016, após deixar a carreira de analista de sistemas para cuidar dos cinco filhos.

Compartilha a rotina de casa e dicas de organização, orçamento e manutenção, mas a cozinha é sua paixão.

Antes do perfil, tentou trabalhar com bolos decorados, mas não conseguiu conciliar com a rotina de mãe.

No Instagram, apostou em receitas simples e práticas, conquistando seguidores e sucesso.

Acredita que sua autenticidade e senso de humor ajudaram a atrair público fiel.

Tem pratos pedidos com frequência, como pão de assadeira, além de receitas de família, como o cortadinho de quiabo.

Valoriza comidas com memória afetiva, que remetem à casa de mãe e avó, sempre caprichando na apresentação.

O cortadinho de quiabo com charque, herdado da mãe, pode ser adaptado com camarão seco, lembrando o caruru.

O cortadinho de quiabo com charque, herdado da mãe, pode ser adaptado com camarão seco, lembrando o caruru.

Publicado em 10 de outubro de 2025.

