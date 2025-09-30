Receita de trufa low-carb fácil de preparar e reproduzir

Betto Auge sempre amou cozinhar e questionava se comida saudável exigia abrir mão do prazer de comer.
Descobriu que alimentação equilibrada pode ser simples, saborosa e fácil de preparar.
Aprendeu sozinho a cozinhar e defende que qualquer pessoa também pode.
Começou conquistando a família com hábitos mais leves, incluindo até doces.
Acredita que não é preciso radicalizar ou seguir dietas restritivas para comer bem.
Mostra no YouTube, no projeto Comida Bonita e no Instagram que receitas saudáveis são acessíveis.
Valoriza compartilhar pratos bonitos e saborosos que surpreendem por também serem saudáveis.
Cria doces rápidos e nutritivos, como trufas de cacau feitas em menos de dez minutos.
Sua proposta une prazer, praticidade e saúde na cozinha do dia a dia.
Conheça a receita de trufa low carb em Nossa.