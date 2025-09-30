Receita de trufa low-carb fácil de preparar e reproduzir

Por Nossa

Betto Auge sempre amou cozinhar e questionava se comida saudável exigia abrir mão do prazer de comer.

Arquivo Pessoal

Descobriu que alimentação equilibrada pode ser simples, saborosa e fácil de preparar.

Arquivo Pessoal

Aprendeu sozinho a cozinhar e defende que qualquer pessoa também pode.

Getty Images

Começou conquistando a família com hábitos mais leves, incluindo até doces.

Reprodução/Instagram

Acredita que não é preciso radicalizar ou seguir dietas restritivas para comer bem.

Reprodução/Instagram

Mostra no YouTube, no projeto Comida Bonita e no Instagram que receitas saudáveis são acessíveis.

Reprodução/Instagram

Valoriza compartilhar pratos bonitos e saborosos que surpreendem por também serem saudáveis.

Reprodução/Instagram

Cria doces rápidos e nutritivos, como trufas de cacau feitas em menos de dez minutos.

Arquivo Pessoal

Sua proposta une prazer, praticidade e saúde na cozinha do dia a dia.

Arquivo Pessoal

Conheça a receita de trufa low carb em Nossa.

Arquivo Pessoal
Veja aqui
Publicado em 30 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também