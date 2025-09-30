Receita fácil de torta no pote simples de reproduzir fica pronta em até 30 minutos

Por Nossa

Pot pie é receita americana que lembra empadinha, mas tem preparo mais simples.

Henrique Peron/Divulgação

Juliana Ventura ensina a versão em 30 minutos, do preparo à degustação.

Gabriel Cabral/Folhapress

Recheio principal é creme de palmito inspirado no Bar do Luiz Fernandes.

iStock

Montagem é prática: recheio no pote e cobertura com massa folhada pronta.

Juliana Ventura

Pode ser servida individualmente como petisco ou refeição.

Henrique Peron/DivulgaÃ§Ã£o

Receita agrada quem prefere mais recheio que massa; também pode ir ao refratário.

Tadeu Brunelli/Divulgação

Variações de recheio incluem frango com catupiry, carne moída e legumes diversos.

Getty Images/iStockphoto

Juliana destaca importância do refogado bem feito para dar sabor único.

Gabriel Cabral/Folhapress

Desde criança, ela lia livros de receita da avó e hoje compartilha gastronomia em seu Instagram.

Getty Images

Para conferir essa e outras receitas, acesse Nossa.

Juliana Ventura
Veja aqui
Publicado em 30 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também