Receita fácil de torta no pote simples de reproduzir fica pronta em até 30 minutos

Pot pie é receita americana que lembra empadinha, mas tem preparo mais simples.
Juliana Ventura ensina a versão em 30 minutos, do preparo à degustação.
Recheio principal é creme de palmito inspirado no Bar do Luiz Fernandes.
Montagem é prática: recheio no pote e cobertura com massa folhada pronta.
Pode ser servida individualmente como petisco ou refeição.
Receita agrada quem prefere mais recheio que massa; também pode ir ao refratário.
Variações de recheio incluem frango com catupiry, carne moída e legumes diversos.
Juliana destaca importância do refogado bem feito para dar sabor único.
Desde criança, ela lia livros de receita da avó e hoje compartilha gastronomia em seu Instagram.
