Receita de torta holandesa feita em 40 minutos muito simples de reproduzir

Sobremesa clássica dos almoços em família, a torta holandesa agrada a gregos e troianos. Vamos aprender a fazer?
Lucas_Assis/Getty Images/iStockphoto
Massa: 200 grama(s) de biscoito de maizena; 70 grama(s) de palitos de chocolate; 50 grama(s) de castanha-de-caju; 1 xícara(s) de chá de manteiga ou margarina em temperatura ambiente.
Cobertura: 200 grama(s) de chocolate ao leite; 1 lata(s) de creme de leite.
Recheio: 1 envelope(s) de gelatina incolor sem sabor; 1 lata(s) de leite condensado; 1 lata(s) de creme de leite; 200 grama(s) de manteiga ou margarina; 1/2 lata(s) de creme de leite; 1 colher(es) de sopa de essência de baunilha.
Massa: Leve ao processador o biscoito maizena e a castanha-de-caju e bata até obter uma farofa. Depois, despeje esse conteúdo em uma tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para dar liga.
Forre o fundo de uma forma desmontável (25 cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC) preaquecido por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a pegar cor. Reserve.
Cobertura: Em uma panela pequena, junte o chocolate, leve ao banho-maria e deixe derreter. Acrescente o creme de leite, misture bem, até formar um creme liso e reserve.
Recheio: Dissolva 1 envelope de gelatina em 5 colheres (sopa) de água fria, leve ao banho-maria ou micro-ondas e deixe aquecer sem ferver. Em uma panela pequena, junte o leite condensado e o creme de leite com soro. Acrescente a gelatina dissolvida, misture bem, leve ao fogo, mexa até obter um creme e reserve.
Leve à batedeira a manteiga ou margarina, meia lata de creme de leite sem soro e a essência de baunilha. Bata até envolver bem. Em uma tigela média, junte os cremes e misture bem. Despeje sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher.
Acomode por cima a cobertura de chocolate e leve à geladeira por 3 horas. Retire a torta da geladeira, desenforme, decore as laterais com palitos de chocolate e sirva.
Lucas_Assis/Getty Images/iStockphoto
Para essa e mais receitas, acesse Nossa.