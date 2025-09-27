Receita de torta de limão fácil de fazer

Torta de limão gostosa e fácil de fazer? Temos! Veja a seguir os ingredientes e o modo de preparo.
Massa: 200 grama(s) de biscoito maisena; 80 grama(s) de manteiga.
Recheio: 3 gemas; 1 lata(s) de leite condensado; 2 limões (raspas e suco).
Merengue italiano: 3 claras; 280 grama(s) de açúcar refinado; 75 mililitro (ml) de água.
Massa: Processe todos os ingredientes até obter uma massa que cubra a forma.
Recheio: Bata as gemas no liquidificador e acrescente o leite condensado. Adicione as raspas e o suco de limão. Cubra a base da torta e leve ao forno por uns 15 minutos ou até firmar levemente. Deixe gelar por 3 horas.
Merengue italiano: Leve o açúcar e a água ao fogo até atingir o ponto de fio (114ºC). Bata as claras em ponto de neve e junte o xarope em fios até que o merengue esfrie e fique no ponto.
