Receita de torta de limão com massa de bolacha fica pronta em 15 minutos

Bateu vontade de doce? A torta de limão é uma opção rápida, prática e refrescante.
A receita é do chef Gabriel Pita, da Doceria Zucker, em São Paulo.
A massa leva biscoito de maisena triturado, margarina e açúcar.
Misture até formar uma massa moldável, distribua nas forminhas e asse por 10 minutos a 180 °C.
O recheio combina leite condensado, creme de leite gelado e suco de três limões.
Bata os ingredientes até obter um creme firme e finalize com raspas de limão.
O merengue é feito com claras e açúcar batidos até formar picos firmes.
Monte as tortinhas com o recheio e finalize com o merengue por cima.
Dê o toque final dourando o merengue com maçarico para um sabor caramelizado.
