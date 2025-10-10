Receita de torta de limão com massa de bolacha fica pronta em 15 minutos

Bateu vontade de doce? A torta de limão é uma opção rápida, prática e refrescante.

A receita é do chef Gabriel Pita, da Doceria Zucker, em São Paulo.

A massa leva biscoito de maisena triturado, margarina e açúcar.

Misture até formar uma massa moldável, distribua nas forminhas e asse por 10 minutos a 180 °C.

O recheio combina leite condensado, creme de leite gelado e suco de três limões.

Bata os ingredientes até obter um creme firme e finalize com raspas de limão.

O merengue é feito com claras e açúcar batidos até formar picos firmes.

Monte as tortinhas com o recheio e finalize com o merengue por cima.

Dê o toque final dourando o merengue com maçarico para um sabor caramelizado.

Publicado em 10 de outubro de 2025.

