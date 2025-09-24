Receita de torta de arroz de liquidificador simples de reproduzir

Nada mais gosto e mais fácil do que uma torta de arroz de liquidificador para fazer à tarde, não é mesmo? Veja a receita a seguir.
1 e 1/2 xícara(s) de chá leite integral; 1/2 xícara(s) de chá óleo; 2 unidade(s) ovos médios.
2 xícara(s) de chá arroz cozido; 1 pitada(s) sal; 1/2 xícara(s) de chá farinha de trigo.
1 colher(es) de sopa fermento em pó; 150 grama(s) presunto ralado no ralo grosso; muçarela ralada no ralo grosso.
Orégano seco a gosto; Queijo parmesão ralado a gosto.
Unte e enfarinhe uma assadeira retangular pequena (26 x 18 cm). Preaqueça o forno em temperatura média (180 °C). Coloque em um liquidificador o leite integral, o óleo, os ovos, o arroz cozido e o sal. Bata por 1 minuto ou até ficar homogêneo.
Transfira para uma tigela, junte a farinha de trigo, o fermento em pó e misture até ficar homogêneo. Coloque metade da mistura na assadeira reservada. Distribua o presunto, o queijo mussarela e o orégano seco sobre a massa.
Cubra com o restante da massa, polvilhe o queijo parmesão. Leve ao forno por 30 minutos ou até que, enfiando um palito, saia seco. Sirva em seguida.
Para essa e outras receitas, acesse Nossa.