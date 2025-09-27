Receita de patê de arroz fácil de fazer

Já pensou fazer patê de arroz? Além de barato, é fácil e super gostoso. Veja a receita a seguir.

Ingredientes

2 xícara(s) de chá arroz cozido.

Azeite a gosto.

Queijo parmesão ralado a gosto.

1 caixinha(s) de creme de leite.

Sal a gosto.

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o arroz cozido e regue-o com um pouco de azeite, para umedecer. Acrescente um punhado de queijo parmesão e metade do creme de leite.

Utilize a função pulsar do liquidificador para bater o arroz até os grãos desmancharem. Depois, usando o modo normal do liquidificador, comece a bater na velocidade baixa e acrescente o restante do creme de leite, aos poucos. Bata até formar uma pasta lisa e homogênea.

Acerte o sal, deixe gelar e sirva com torradinhas.

Publicado em 27 de setembro de 2025.

