Receita de patê de arroz fácil de fazer

Já pensou fazer patê de arroz? Além de barato, é fácil e super gostoso. Veja a receita a seguir.
2 xícara(s) de chá arroz cozido.
Queijo parmesão ralado a gosto.
1 caixinha(s) de creme de leite.
No liquidificador, coloque o arroz cozido e regue-o com um pouco de azeite, para umedecer. Acrescente um punhado de queijo parmesão e metade do creme de leite.
Utilize a função pulsar do liquidificador para bater o arroz até os grãos desmancharem. Depois, usando o modo normal do liquidificador, comece a bater na velocidade baixa e acrescente o restante do creme de leite, aos poucos. Bata até formar uma pasta lisa e homogênea.
Acerte o sal, deixe gelar e sirva com torradinhas.
