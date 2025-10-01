Receita de pão de queijo de frigideira fácil de reproduzir fica pronta em dez minutos

Receita prática de pão de queijo criada por Marcelo Katsuki viralizou no Instagram.
Pode ser feita na frigideira, ideal para café da manhã ou lanche da tarde.
Leva poucos ingredientes e remete à memória afetiva.
Frigideira permite melhor controle do calor em comparação ao forno.
Uso de tapioca no lugar do polvilho facilita preparo e gera menos sujeira.
Ideia surgiu durante a pandemia, quando Katsuki passou 100 dias em quarentena.
Ele começou a compartilhar receitas no Instagram por não poder ir a restaurantes.
Além do pão de queijo, criou receitas como tapioca de cuscuz e bolo de chocolate de frigideira.
Para essa e outras receitas, acesse Nossa.