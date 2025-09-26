Receita de panqueca muito fácil de reproduzir

Que tal panquecas recheadas para o almoço do fim de semana? Vem aprender a fazer!
1 xícara de leite semidesnatado ou bebida vegetal da sua preferência.
1 xícara de farinha de trigo integral.
sal a gosto e com moderação
ervas desidratadas (manjericão, salsinha, alecrim)
Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar uma massa homogênea. Despeje um pouco da massa (meia concha) em uma frigideira antiaderente untada com um pouco de azeite.
Gire a frigideira para que a massa se distribua de maneira homogênea. Quando estiver cozida, vire para cozinhar o outro lado. Recheie a massa e aqueça para servir. Sugestões: legumes, carne desfiada, carne moída, queijo muçarela, presunto magro etc.
Romualdo Crissi/Getty Images/iStockphoto