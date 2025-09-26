Receita de panqueca muito fácil de reproduzir

Por Nossa

Que tal panquecas recheadas para o almoço do fim de semana? Vem aprender a fazer!

Ingredientes

1 xícara de leite semidesnatado ou bebida vegetal da sua preferência.

1 xícara de farinha de trigo integral.

1 ovo

sal a gosto e com moderação

ervas desidratadas (manjericão, salsinha, alecrim)

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar uma massa homogênea. Despeje um pouco da massa (meia concha) em uma frigideira antiaderente untada com um pouco de azeite.

Gire a frigideira para que a massa se distribua de maneira homogênea. Quando estiver cozida, vire para cozinhar o outro lado. Recheie a massa e aqueça para servir. Sugestões: legumes, carne desfiada, carne moída, queijo muçarela, presunto magro etc.

Para essa e outras receitas, acesse Nossa.

Publicado em 26 de setembro de 2025.

