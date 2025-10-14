Receita de paçoquinha caseira é fácil de fazer e fica uma delícia

A paçoca de rolha é um dos quitutes mais amados das festas de São João.

O doce foi o destaque de abertura da temporada junina do programa Viralizou, Testei.

Caio 'Brogui' Novaes comanda a série com receitas típicas que fizeram sucesso em seu canal no YouTube.

Durante o mês de junho, ele revisitou pratos tradicionais das festas juninas.

A paçoca leva apenas três ingredientes básicos e um opcional para sabor extra.

São usados 250 g de amendoim, 200 g de bolacha maisena e 1 lata de leite condensado.

Pode-se adicionar 1 colher de achocolatado para dar um toque de chocolate.

A mistura é triturada, unida e levada à geladeira por duas horas.

Depois, basta moldar a paçoca usando um cano de PVC e servir.

Publicado em 14 de outubro de 2025.

