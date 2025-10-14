Receita de paçoquinha caseira é fácil de fazer e fica uma delícia

A paçoca de rolha é um dos quitutes mais amados das festas de São João.
Leonidas Santana/Getty Images/iStockphoto
O doce foi o destaque de abertura da temporada junina do programa Viralizou, Testei.
Caio 'Brogui' Novaes comanda a série com receitas típicas que fizeram sucesso em seu canal no YouTube.
Durante o mês de junho, ele revisitou pratos tradicionais das festas juninas.
A paçoca leva apenas três ingredientes básicos e um opcional para sabor extra.
Alex Souto Maior/Getty Images/iStockphoto
São usados 250 g de amendoim, 200 g de bolacha maisena e 1 lata de leite condensado.
Pode-se adicionar 1 colher de achocolatado para dar um toque de chocolate.
A mistura é triturada, unida e levada à geladeira por duas horas.
Leonidas Santana/Getty Images/iStockphoto
Depois, basta moldar a paçoca usando um cano de PVC e servir.
Alex Souto Maior/Getty Images/iStockphoto
Para mais detalhes dessa e de outras receitas, acesse Nossa.