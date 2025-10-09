Receita de mousse de limão é doce, refrescante e fácil de fazer

Nos dias de calor, a mousse de limão é uma sobremesa leve e refrescante para fechar o almoço ou o jantar.
A receita do programa Gastronobásico combina o sabor cítrico do limão com a cremosidade do chocolate branco.
FotografiaBasica/Getty Images
Ingredientes: açúcar, claras de ovo, leite condensado, creme de leite, suco de limão, chocolate branco e rodelas de limão para decorar.
joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto
Comece preparando o merengue suíço, aquecendo claras e açúcar em banho-maria até atingir 65 °C.
Bata a mistura até formar um merengue firme e brilhante, por cerca de 20 minutos.
Derreta o chocolate branco em banho-maria, adicione o creme de leite e misture até formar uma ganache lisa.
FotografiaBasica/Getty Images
Combine o leite condensado com o suco de limão e, em seguida, incorpore a ganache.
Misture o merengue delicadamente ao creme até ficar homogêneo e leve.
Distribua em taças ou travessa e leve à geladeira por 2 horas antes de servir bem gelado.
