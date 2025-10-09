Receita de mousse de limão é doce, refrescante e fácil de fazer

Nos dias de calor, a mousse de limão é uma sobremesa leve e refrescante para fechar o almoço ou o jantar.

Saled/UOL

A receita do programa Gastronobásico combina o sabor cítrico do limão com a cremosidade do chocolate branco.

FotografiaBasica/Getty Images

Ingredientes: açúcar, claras de ovo, leite condensado, creme de leite, suco de limão, chocolate branco e rodelas de limão para decorar.

joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto

Comece preparando o merengue suíço, aquecendo claras e açúcar em banho-maria até atingir 65 °C.

Getty Images

Bata a mistura até formar um merengue firme e brilhante, por cerca de 20 minutos.

Getty Images

Derreta o chocolate branco em banho-maria, adicione o creme de leite e misture até formar uma ganache lisa.

FotografiaBasica/Getty Images

Combine o leite condensado com o suco de limão e, em seguida, incorpore a ganache.

Getty Images/iStockphoto

Misture o merengue delicadamente ao creme até ficar homogêneo e leve.

Getty Images

Distribua em taças ou travessa e leve à geladeira por 2 horas antes de servir bem gelado.

Getty Images/iStockphoto

Saled/UOL
Publicado em 09 de outubro de 2025.

