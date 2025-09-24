Receita de macarrão rápido com tomates-cereja fácil de reproduzir

Receitinha rápida e gostosa para fazer no dia a dia. Papel e caneta em mãos!
1/2 cebola picada; 1 dente(s) de alho picado; 5 azeitonas pretas sem caroço, picadas.
1 xícara(s) de chá de tomates-cereja cortados ao meio; 1 xícara(s) de chá de molho de tomate; 1/2 copo(s) de água.
1 xícara(s) de chá de macarrão parafuso; Azeite, o suficiente para refogar; 1/2 colher(es) de chá de sal; Manjericão e pimenta a gosto.
Em uma panela, refogue a cebola no azeite. Adicione o alho, as azeitonas e os tomates-cereja. Em seguida, acrescente o molho, a água, o sal e o macarrão.
Tempere com o manjericão e a pimenta-do-reino. Deixe ferver por cinco minutos. Tampe a panela e deixe cozinhar por mais dez minutos. Sirva em seguida.
Para essa e outras mais receitas, acesse Nossa.