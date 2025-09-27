Receita de filé à Oswaldo Aranha rápido de fazer e fácil de reproduzir

Filé à Oswaldo Aranha é um dos clássicos da cozinha brasileira. Bora aprender a fazer?
Água Doce Sabores do Brasil
4 bife(s) filé-mignon alto (cerca de 200 g cada);
4 colher(es) de sopa manteiga sem sal.
FabrikaCr/Getty Images/iStockphoto
sal e pimenta-do-reino a gosto.
3 colher(es) de sopa azeite.
Aqueça uma frigideira e adicione a manteiga. Assim que derreter, coloque os bifes e polvilhe o sal e a pimenta a gosto.
Frite os bifes por 4 minutos de cada lado. Em outra panela, aqueça o azeite e frite o alho até dourar. Coloque os bifes em uma travessa e polvilhe os bifes com o alho.
