Receita de filé à Oswaldo Aranha rápido de fazer e fácil de reproduzir

Filé à Oswaldo Aranha é um dos clássicos da cozinha brasileira. Bora aprender a fazer?

Ingredientes

4 bife(s) filé-mignon alto (cerca de 200 g cada);

4 colher(es) de sopa manteiga sem sal.

10 dente(s) de alho.

sal e pimenta-do-reino a gosto.

3 colher(es) de sopa azeite.

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira e adicione a manteiga. Assim que derreter, coloque os bifes e polvilhe o sal e a pimenta a gosto.

Frite os bifes por 4 minutos de cada lado. Em outra panela, aqueça o azeite e frite o alho até dourar. Coloque os bifes em uma travessa e polvilhe os bifes com o alho.

Publicado em 27 de setembro de 2025.

