Receita fácil de cuscuz recheado simples de reproduzir

Cuscuz é tradicional no Nordeste e combina especialmente com São João, mas é consumido o ano todo.

No café da manhã, já foi mais comum que o pão francês, sendo até recheado com queijo.

Para preparar corretamente, é preciso hidratar o flocão com água, evitando que fique duro.

O recheio é simples: coloca-se metade da farinha, o recheio e o restante do flocão na cuscuzeira.

Pode ser feito salgado, com muçarela ou linguiça refogada, cortada em pedaços pequenos.

Também pode virar doce, trocando o sal por açúcar e acrescentando coco ralado.

O cuscuz doce é servido com leite de vaca ou de coco, quente ou frio.

Any Cabral, apaixonada por cuscuz, compartilha receitas no Instagram ?Casa da Any?.

Além de pratos típicos, posta inspirações do Pinterest e TikTok, com ajuda do filho.

Para saber mais, acesse Nossa.

Publicado em 01 de outubro de 2025.

