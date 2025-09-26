Receita de costelinha suína rápida de ser feita

Receita de costelinha de porco rápida e deliciosa? Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

2 quilo(s) de costela suína com barriga; 1 colher(es) de chá de cominho; 1 colher(es) de chá de colorau.

1 colher(es) de chá de pimenta-do-reino; 1 colher(es) de sopa e 1/2 de sal; 1 colher(es) de sopa de açúcar mascavo.

1 colher(es) de chá de pimenta calabresa; 1/2 xícara de tempero completo.

1 xícara(s) de chá de água; 1 dose de cachaça; 1 lata de cerveja.

Modo de preparo

Corte a costela entre os ossos. Leve todas as ripas para a panela de pressão e junte todos os temperos. Quando pegar pressão, conte 12 minutos.

Após o tempo, deixe sair a pressão da panela, abra e verifique a textura da carne. Se estiver macia, aqueça uma panela antiaderente ou acenda o fogo de uma churrasqueira e coloque as costelinhas. Espere dourar e vire do outro lado para criar uma crosta dourada também.

Enquanto isso, ligue novamente o fogo da panela de pressão para reduzir o líquido do cozimento e fazer um molho para servir de acompanhamento.

Publicado em 26 de setembro de 2025.

