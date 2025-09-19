Receita perfeita de costelinha de porco rápida para fazer em casa

Nada melhor que uma costelinha de porco para fazer no almoço no fim de semana e comer com um limãozinho.

Veja a seguir ingredientes e modo de preparo.

Ingredientes: 2 quilo(s) de costela suína com barriga; 1 colher(es) de chá de cominho.

1 colher(es) de chá de colorau; 1 colher(es) de chá de pimenta-do-reino; 1 colher(es) de sopa e 1/2 de sal.

1 colher(es) de sopa de açúcar mascavo; 1 colher(es) de chá de pimenta calabresa; 1/2 xícara de tempero completo (veja receita no link).

1 xícara(s) de chá de água; 1 dose de cachaça; 1 lata de cerveja.

Modo de preparo: Corte a costela entre os ossos. Leve todas as ripas para a panela de pressão e junte todos os temperos. Quando pegar pressão, conte 12 minutos.

Após o tempo, deixe sair a pressão da panela, abra e verifique a textura da carne. Se estiver macia, aqueça uma panela antiaderente ou acenda o fogo de uma churrasqueira e coloque as costelinhas.

Espere dourar e vire do outro lado para criar uma crosta dourada também.

Enquanto isso, ligue novamente o fogo da panela de pressão para reduzir o líquido do cozimento e fazer um molho para servir de acompanhamento.

Publicado em 19 de setembro de 2025.

