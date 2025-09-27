Receita de conserva rápida de rabanete e gengibre

Papel e caneta em mãos, chegou a hora de aprender a fazer uma conserva rápida de rabanete e gengibre.
1 xícara(s) de chá de vinagre de maçã; 1 xícara(s) de chá de água.
1 colher(es) de chá de flocos de pimenta calabresa; Folhas de louro.
Sal a gosto; 3 rabanetes fatiados bem finos.
1 pedaço(s) médio de gengibre fatiado; 1/4 de cebola em pétalas.
Em uma panela combine, vinagre, água, pimenta, louro e sal. Leve para ferver por 5 minutos.
Enquanto sua mistura ferve, acomode os rabanetes, gengibre e cebola em um pote de vidro onde o volume do líquido cubra todos os ingredientes, como um pote de vidro de azeitona de 500 gramas.
Desligue o fogo e preencha o pote, banhando seus ingredientes. Deixe fora da geladeira até chegar em temperatura ambiente, leve pra geladeira por 24 horas e está pronto para servir.
