Receita de cocada de forno rápida e fácil de fazer

Docinho fácil e gostoso, a cocada de forno é um clássico brasileiro que vale muito a pena. A seguir, veja ingredientes e modo de preparo.
1 unidade(s) de coco rolado.
4 lata(s) de leite condensado.
Em uma batedeira, bata as gemas por cerca de 25 minutos, depois acrescente o leite condensado aos poucos e em seguida o coco ralado. Em seguida, deixe misturar em velocidade baixa por aproximadamente 2 minutos. Coloque a mistura em uma forma untada com manteiga e leve ao forno a 110° graus por 40 minutos para firmar.
Depois, eleve a temperatura do forno para 140° graus e deixe por 20 minutos. Para finalizar, sirva com sorvete de coco com chips de coco e calda de caramelo.
