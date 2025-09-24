Receita de cebola caramelizada no shoyu fácil de reproduzir

Por Nossa

Que tal uma receita de cebola caramelizada no shyou para acompanhar um sanduíche ou um churrasco?

Ingredientes

200 grama(s) de manteiga sem sal.

2 colher(es) de sopa de açúcar mascavo.

2 colher(es) de sopa de molho shoyu.

4 unidades médias de cebola-roxa.

Modo de preparo

Numa frigideira antiaderente, coloque a manteiga para derreter. Adicione a cebola e espere murchar.

Quando quase começar a caramelizar, coloque o açúcar e o shoyu. Espere três minutinhos e apague o fogo.

Para mais receitas, acesse Nossa.

Publicado em 24 de setembro de 2025.

Veja Também