Receita de cebola caramelizada no shoyu fácil de reproduzir

Que tal uma receita de cebola caramelizada no shyou para acompanhar um sanduíche ou um churrasco?
200 grama(s) de manteiga sem sal.
FabrikaCr/Getty Images/iStockphoto
2 colher(es) de sopa de açúcar mascavo.
2 colher(es) de sopa de molho shoyu.
4 unidades médias de cebola-roxa.
Numa frigideira antiaderente, coloque a manteiga para derreter. Adicione a cebola e espere murchar.
Quando quase começar a caramelizar, coloque o açúcar e o shoyu. Espere três minutinhos e apague o fogo.
