Receita de burrata (queijo italiano) simples e deliciosa

Que tal aprender a fazer a tradicional receita do queijo italiano? Caneta e papel em mãos!
Massa externa: 500 grama(s) de muçarela de leite de vaca.
Reprodução/Think Milk, Taste Europe, Be Smart
Recheio: 500 grama(s) de ricota; 300 grama(s) de muçarela de leite de vaca ralada.
Leite de vaca até dar o ponto; Quanto baste de azeite.
Massa externa: Coloque a muçarela na água a 60 graus. Separe também uma bacia com gelo. Importante usar luva para não queimar as mãos.
Reprodução/Think Milk, Taste Europe, Be Smart
Comece a moldar: a muçarela vai começar a derreter lentamente sem ficar extremamente líquida, mas moldável. O ideal é que abra um pouco, na água quente e depois leve no gelo.
Depois volte para a água quente para abrir um pouco mais. Repetir esse processo até que fique parecendo um véu, quanto mais fina ficar sem rasgar, melhor.
Para fazer o recheio, misture a ricota, a muçarela ralada e vá adicionando o leite até o recheio ficar na textura esperada - nem tão líquida e nem dura. A burrata precisa espalhar quando aberta. Tempere.
Pegue a massa de muçarela aberta e recheie. Como estará morna, basta torcer para fechá-la. Colocar na água fria para firmar o formato. Para armazená-la, basta coloca-la na geladeira por dois dias com a água usada para abrir a massa.
Para essa e outras receitas, acesse Nossa.