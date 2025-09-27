Receita de bombom de alcatra na marinada rápida de gengibre e limão

Quer surpreender a família no domingo? Então aprenda a fazer esta receita para lá de especial.
Leticia Moreira/ Folhapress
1 quilo(s) de bombom de alcatra; 2/3 colher(es) de sopa de gengibre ralado; 1/2 xícara(s) de chá de azeite.
2 limões-sicilianos (raspas e suco); sal a gosto; pimenta-do-reino a gosto.
pimenta-calabresa a gosto; alecrim a gosto; 80 grama(s) de geleia de gengibre e limão.
Em um refratário grande o suficiente para a alcatra, faça uma marinada rápida com o gengibre, azeite, suco e raspas do limão, sal, as pimentas e o alecrim. Reserve na geladeira.
Leticia Moreira/Folhapress
Em uma chapa de ferro ou panela grossa bem quente, adicione um fio de azeite e sele bem todos os lados da alcatra. Logo em seguida, coloque a carne selada de volta na marinada e regue com auxilio de uma colher. Vire a alcatra para que fique coberta com o tempero e deixe-a descansar na marinada por 15 minutos.
Corte a carne em fatias finas e sirva com a marinada, junto com uma salada de folhas e a geleia de gengibre com limão.
