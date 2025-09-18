Receita de bolo de cenoura na airfyer em 20 minutos

Por Nossa

Receitas com a fritadeira elétrica são uma facilidade no dia a dia e o famoso bolo de cenoura também pode se valer do aparelho. Aprenda como fazer.

Getty Images/iStockphoto

Ingredientes: 2 ovos; 1/4 xícara(s) de chá de óleo; 1 xícara(s) de chá de açúcar.

Getty Images/iStockphoto

1 cenoura média picada; 1 xícara(s) de chá de farinha de trigo; 1/2 colher(es) de sopa de fermento em pó.

Getty Images

1/2 xícara(s) de chá de açúcar; 1/2 xícara(s) de chá de achocolatado.

Getty Images

2 colher(es) de sopa de leite; 1 colher(es) de sopa de manteiga.

FabrikaCr/Getty Images/iStockphoto

Modo de preparo do bolo: Peneire a farinha, o fermento e reserve. Bata no liquidificador os ovos, o óleo, a cenoura e o açúcar até que fique homogêneo.

iStock

Em uma vasilha à parte, despeje sobre a farinha e misture bem. Despeje em uma forma untada, adequada para airfryer, e leve para assar a 180 °C por 20 a 25 minutos em forno preaquecido. Desenforme e reserve.

Reprodução/ Amazon

Cobertura: Para a cobertura, misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar um pouco.

Getty Images/iStockphoto

Despeje sobre o bolo e sirva.

Léo Avesani

Para mais receitas, acesse Nossa.

Getty Images/iStockphoto
Veja aqui
Publicado em 18 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também